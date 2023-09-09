Об этом 24 Каналу рассказал экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, отметив, что сейчас Купянск россияне обстреливают гораздо больше, чем раньше.
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"Есть опасения, что россияне могут сделать из Купянска, по крайней мере, попробуют, такую же ситуацию как на Бахмутском направлении. Первая группировка что-то где-то понемногу исчезла", – сказал Гайдай.
Для того, чтобы потом под обстрелами не вывозить гражданских, ныне там раньше времени проводят эвакуацию из прифронтовых населённых пунктов.
Когда люди остаются – это огромная проблема для них потом и для тех, кто занимается эвакуацией,
– подчеркнул экс-председатель Луганской ОВА.
Кто воюет среди оккупантов
Преимущественная тактика россиян – количество. Сейчас на фронте нет бойцов ЧВК "Вагнера". Однако там есть зеки из подразделений "Шторм Z", которых завербовало министерство обороны России. Подготовка у них хуже.
"Нет вагнеров – и слава Богу. Ведь они все же были более подготовлены", – сказал Сергей Гайдай.
Оккупанты собрали 30-тысячную группировку фанатов ультрас. Однако, после нескольких недель участия в боевых действиях, они начали кричать о том, чтобы их оттуда забрали.
Также среди оккупантов есть подразделения кадыровцев "Ахмат". Они стоят как "заградотряды" для "Шторм Z".
"Особенно ничего не меняется. Единственное, что действительно они смогли накопить – огромное количество техники тяжелой, артиллерии с боекомплектом в этом направлении", – добавил экс-председатель Луганской ОВА.
Как действуют россияне на Купянском направлении: смотрите видео
Что происходит на Купянском направлении
- Россияне не оставляют попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины. Так, по данным Генштаба, враг пытается наступать на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Туда оккупанты перекидывают резервы и комплектуют штурмовые бригады преимущественно зеками.
- В конце августа начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш заявлял, что на Лимано-Купянском направлении враг сосредоточил около 110 тысяч военных. Однако не все из них находятся на первых линиях.
- Оккупанты пытаются продвигаться в направлении Купянска, однако украинские защитники их сдерживают. Врагу важен это город, а также Купянск-Узловой.