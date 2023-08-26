Об этом 24 Каналу рассказал экс-председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что вероятно, россияне нашли новый ресурс и привлекли около 30 тысяч футбольных фанатов ультрас. Они разбросаны на Луганском, Донецком и Купянском направлениях.

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Пропитанные пропагандой

Эти ребята составляют подразделение "Эспаньола", имеющее огромные проблемы с подготовкой, однако, к сожалению, хорошо экипированное. Мотивированы они как ультрасы – есть направление, побежали. Однако ура-патриотизм после первых боев у них сразу исчез.

К слову, с ними связывались украинские футбольные фанаты ультрас. Раньше ведь фанаты футбола общались между собой, но найти общий язык с ними не возможно. Они уже полностью пропитаны пропагандой. Через сутки на фронте российский ультрасы начали скулить, чтобы их забрали с поля боя,

– отметил Гайдай.

Россия произвела выстрел сама себе в ногу, ведь фанаты между собой очень хорошо общаются и сейчас информация о том, что происходит на фронте, пойдет обратно в тыл страны-агрессора.

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Ситуация обостряется

На Кременском направлении столь же тяжелая ситуация. Ведь с артиллерией и БК у россиян все хорошо. Они разлагают на атомы каждый метр территории. Нашим бойцам сложно продвигаться вперед, ведь артподготовка со стороны российских оккупационных войск от 4 до 6 часов.

На Купянском направлении может быть сложная ситуация. Российские захватчики подтащили туда большое количество артиллерии. Враг увеличил интенсивность обстрелов. На участке от Сватова – Купянск и до Кременной оккупанты установили огромное количество мощного РЭБ.

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