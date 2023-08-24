Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала 24 Каналу, что активизация врага на этих направлениях связана с успехами ВСУ возле Бахмута.

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"Они не могут выйти из Бахмута, воевать, передвигаться по самому городу. Чтобы мы не могли сконцентрироваться здесь, россияне пытаются двигаться по Купянскому и Лиманскому направлениям", – пояснила Маляр.

Как связаны успехи ВСУ возле Бахмута и активизация врага под Купянском: смотрите видео 24 Канала

Так, Силы обороны заняли ключевые господствующие высоты вокруг Бахмута, в результате чего враг оказался в тактическом окружении. Что бы оккупанты ни делали – они постоянно находятся под оком украинской артиллерии.

Враг не отказался от реванша

"Они все-таки мечтают выйти на границы Донецкой и Луганской областей. По Харьковской области – это реванш, они болезненно воспринимают потерю территорий", – отметила Маляр.

Вообще россияне не оставляют своих планов завоевать всю территорию Украины. Потому не стоит расслабляться.

Однако врагу не удается продвигаться. Цена этого очень высока, но наши военные профессионально это делают. Продолжаются горячие бои.

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