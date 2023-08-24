Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что нашим защитникам приходится принимать скорые и взвешенные решения. Украинские командиры прямо на месте отрабатывают каждую деталь и просчитывают все возможные сценарии развития событий. Они оперативно планируют дальнейшие шаги.
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Какая ситуация в отдельных направлениях
По словам Маляр, на Купянском направлении россияне не оставляют попыток наступать. Захватчики пытаются поразить инфраструктуру, совершая многочисленные обстрелы. Однако ВСУ героически останавливают оккупантов и ломают все их планы.
Также российские оккупанты постоянно атакуют на Бахмутском направлении. Они используют авиацию и бронетехнику.
Его (врага – 24 Канал) цель – любой ценой остановить наше наступление. Вместе с тем мы постепенно продвигаемся даже в условиях отчаянного сопротивления противника,
– отметила заместитель министра обороны.
На Лиманском направлении захватчики безрезультатно штурмуют позиции ВСУ. Как пояснила Маляр, россияне хотят вытеснить наших защитников в районах Белогоровки, Серебрянского лесничества и Кременной, что на Луганщине. По ее словам, захватчики хотят перегруппироваться и заменить оккупационные войска на этом направлении.
Другие заявления заместителя министра обороны
- Недавно Маляр подтвердила, что наши защитники вошли в Работино с боем. В ответ российские оккупанты стали обстреливать это село в Запорожской области.
- Ранее заместитель Алексея Резникова сообщила о желании россиян отвлечь внимание ВСУ от наступления под Бахмутом и взять реванш на Харьковщине. Захватчики хотят снова оккупировать территории, которые наши воины освободили осенью 2022 года.
- Не так давно Маляр сказала, что все бои на Лимано-Купянском направлении завершились поражением российских оккупантов. ВСУ мощно остановили врага, после чего противник стал зализывать раны.