Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона рассказала, что на Купянском направлении сложная ситуация, пишет 24 Канал. В частности, там продолжаются бои, а также враг обстреливает Купянск.

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Все бои на Лимано-Купянском направлении завершилась поражением россиян

Маляр заявили, что наши защитники очень мощно сопротивляются врагу. По ее словам, хотя на этой неделе на Лиманском и Купянском уменьшилось количество обстрелов и боев, однако враг не оставляет своих планов двигаться там вперед.

Сейчас просто происходит перегруппировка и он (враг – 24 Канал) дополнительно подтягивает туда силы личного состава,

– сказала заместитель министра обороны.

По ее словам, за последние 2 недели враг активизировался на Лимано-Купянском направлении. Однако Силы обороны настолько мощно останавливали врага, что "сейчас он просто зализывает раны".

Поэтому, как констатировала Маляр, на этих направлениях несколько уменьшилась активность.

"Но это не значит, что враг не продолжит эту активность", – сказала она и добавила, что украинским воинам очень не просто на этих направлениях.

Заместитель министра обороны сообщила, что на Купянском направлении украинские воины отразили атаки врага южнее Первомайского и Синьковки, восточнее Петропавловки Харьковской области.

Те бои, которые были на прошлой неделе, все закончились поражением врага. Враг не продвигается там,

– подчеркнула Маляр.

Россияне пытаются выбить Силы обороны из Кременной и Белогоровки

На Лиманском направлении, как рассказала Маляр, основные бои продолжаются вокруг Серебрянского лесничества.

По ее словам, там враг пытается выбить украинские силы из Кременной и Белогоровки, которые раньше были заняты нашими войсками.

Врагу это не удается, но бои там тоже очень ожесточенные,

– сказала она.

Почему россияне штурмуют на северном фланге Бахмута

Заместитель министра обороны рассказала, что на северном фланге Бахмутского направления враг пытается выбить наши войска с занятых позиций, "потому что наши войска заняли господствующие ключевые высоты и очень сильно донимают врага".

Враг там в ловушке, потому что они не могут выйти из Бахмута и не могут полноценно продвигаться там. Поэтому пытаются штурмовать по северному флангу, чтобы выбить наши войска. Врагу не удается это сделать, но бои горячие,

– рассказала Маляр.

Она рассказала, что украинские силы продвигаются по южному флангу. На прошлой неделе, как отметила Маляр, в результате продвижения Сил обороны освобождено еще 3 километра квадратных. В общей сложности на Бахмутском направлении уже освобождены 43 километра квадратных.

В то же время враг безуспешно пытается окружить Авдеевку и не может захватить полностью разрушенную Марьинку.