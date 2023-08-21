Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону розповіла, що на Куп'янському напрямку складна ситуація, пише 24 Канал. Зокрема, там тривають бої, а також ворог обстрілює Куп'янськ.

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Всі бої на Лимано-Куп'янському напрямку завершилася поразкою росіян

Маляр заявили, що наші оборонці дуже потужно чинять ворогу опір. За її словами, хоча протягом цього тижня на Лиманському та Куп'янському зменшилася кількість обстрілів і боїв, однак ворог не полишає своїх планів рухатися там вперед.

Зараз просто відбувається перегрупування і він (ворог – 24 Канал) додатково підтягує туди сили особового складу,

– сказала заступниця міністра оборони.

За її словами, за останні 2 тижні ворог активізувався на Лимано-Куп'янському напрямку. Однак Сили оборони настільки потужно зупиняли ворога, що "зараз він просто зализує рани".

Тому, як констатувала Маляр, на цих напрямках дещо зменшилася активність.

"Але це не означає, що ворог не продовжить цю активність", – сказала вона й додала, що українським воїнам дуже не просто на цих напрямках.

Заступниця міністра оборони повідомила, що на Куп'янському напрямку українські воїни відбили атаки ворога південніше Першотравневого й Синьківки, східніше Петропавлівки Харківської області.

Ті бої, які були протягом минулого тижня, всі закінчилися поразкою ворога. Ворог не просувається там,

– наголосила Маляр.

Росіяни намагаються вибити Сили оборони з Кремінної та Білогорівки

На Лиманському напрямку, як розповіла Маляр, основні бої тривають довкола Серебрянського лісництва.

За її словами, там ворог намагається вибити українські сили з Кремінної та Білогорівки, які раніше були зайняті нашими військами.

Ворогу це не вдається, але бої там також дуже запеклі,

– сказала вона.

Чому росіяни штурмують на північному фланзі Бахмута

Заступниця міністра оборони розповіла, що на північному фланзі Бахмутського напрямку ворог намагається вибити наші війська із зайнятих позицій, "тому що наші війська зайняли панівні ключові висоти й дуже добряче дошкуляють ворогу".

Ворог там у пастці, тому що вони не можуть вийти з Бахмута і не можуть повноцінно там просуватися. Тому намагаються штурмувати по північному флангу, щоб вибити наші війська. Ворогу не вдається це зробити, але бої гарячі,

– розповіла Маляр.

Вона розповіла, що українські сили просуваються на південному фланзі. Минулого тижня, як зазначила Маляр, унаслідок просування Сил оборони звільнено ще 3 кілометри квадратні. У цілому на Бахмутському напрямку вже звільнено 43 кілометри квадратні.

Водночас ворог безуспішно намагається оточити Авдіївку та не може захопити вщент зруйновану Мар'їнку.