Про те, як змінилася ситуація на фронті протягом останнього тижня, 13 – 20 серпня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо, опираючись на дані карти DeepStateMAP.

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ЗСУ вже в Роботиному

Просування на Мелітопольському напрямку вкрай складне через замінування та серйозні укріплення ворога. Втім, навіть у таких складних умовах Сили оборони України продовжують тут просуватися протягом усієї літньої наступальної кампанії.

Протягом минулого тижня особливо помітними були успіхи наших військових на околицях Роботиного. Нині наші війська вже зайшли в село й близькі до його остаточної деокупації.

Це напрямок має важливе значення, адже далі за Роботинем відкривається більш лісиста, як для степу, місцевість аж до Токмака та Молчанська.

ЗСУ зайшли в Роботине: дивіться карту

ЗСУ звільнили Урожайне

Гарний "урожай" у вигляді звільнення чергового населеного пункту в наших військових було на Бердянському напрямку. Тут після ретельної підготовки та витискання ворога з двох сторін українські військові змогли звільнити Урожайне.

Ворога вдалося відкинути далі за річку Мокрі Яли. У той самий час наші військові контролюють одразу дві дороги до Завітного Бажання.

Саме на цьому напрямку й прогнозують імовірний обвал фронту росіян. Адже друга й ключова лінія оборони ворога проходить через Старомлинівку, яка розташована одразу за Завітним Бажанням. До Старомлинівки залишається трішки більше як 3 кілометри.

Українські військові звільнили Урожайне: дивіться карту

Контрнаступ під Бахмутом відновився

Після кількох тижнів перерви українські війська знову впевнено просуваються на південному фланзі Бахмута. За останній тиждень успіхи помітні передовсім на околицях Андріївки та в самій Кліщіївці.

Якщо літня тенденція збережеться, то кліщіївський клин обов'язково обернеться звільненням Кліщіївки. Далі за селом іде дорога просто на Бахмут. Тож районний центр має всі шанси опинитися в напівоточенні українських сил.

ЗСУ просуваються біля Андріївки: дивіться карту

Ворога вдається стримувати

Поки українські військові наступають, росіяни й собі мріють перехопити стратегічну ініціативу на фронті. Саме для цього вони й розпочали власний наступ на Лимано-Куп'янському напрямку.

Українські військові на цих напрямках докладають неймовірних зусиль, але їм таки вдається стримувати просування ворога. Зокрема, у напрямку Куп'янська протягом минулого тижня ворога вдалося на визначених раніше рубежах.

Водночас росіяни намагаються буквально знищувати населені пункти на цьому напрямку. Українські військові навіть жартують, що на "нулі" нині безпечніше, ніж у "тиловому" Куп'янську, куди постійно прилітає.

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться карту

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