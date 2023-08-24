Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла 24 Каналу, що активізація ворога на цих напрямках пов'язана з успіхами ЗСУ біля Бахмута.

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"Вони не можуть вийти з Бахмута, воювати, пересуватись по самому місту. Щоб ми не могли концентруватися тут, росіяни намагаються рухатися по Куп'янському та Лиманському напрямках", – пояснила Маляр.

Як пов'язані успіхи ЗСУ біля Бахмута та активізація ворога під Куп'янськом: дивіться відео 24 Каналу

Так, Сили оборони зайняли ключові панівні висоти навколо Бахмута, унаслідок чого ворог опинився в тактичному оточенні. Що б окупанти не робили – вони постійно перебувають під оком української артилерії.

Ворог не відмовився від реваншу

"Вони все-таки мріють вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Щодо Харківської області – це реванш, вони болісно сприймають втрату територій", – зазначила Маляр.

Загалом росіяни не залишають своїх планів завоювати всю територію України. Тому не варто розслаблятися.

Однак наразі ворогу не вдається просуватись. Ціна цього дуже висока, але наші військові професійно це роблять. Тривають гарячі бої.

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