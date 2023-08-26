Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отреагировав на заявления в некоторых западных СМИ о так называемом "медленном контрнаступлении". Тут все зависит от военной помощи партнеров.
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Снаряды, которые помогут продвигаться вперед
Как отметил Свитан, люди, которые говорят о так называемом "медленном контрнаступлении", забывают о некоторых деталях. В Украины нет полного преимущества в воздухе, что позволило бы быстро уничтожать линии обороны оккупантов. Стоит отметить, что и у России нет полного преимущества в небе из-за украинского ПВО.
Если есть преимущество в воздухе, можно просто разрывать линии обороны, используя авиабомбы, ракеты "воздух-земля" и т.д. Этого нет. Все можно частично заменить достаточным количеством артиллерии,
– заметил Свитан.
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Кроме того, было бы хорошо получить от США кассетные неуправляемые ракеты M26 с дальностью стрельбы до 45 километров. Они подходят для систем HIMARS.
Если некоторые наши партнеры советуют, что делать… Пусть лучше сосредоточатся над тем, что нам дали эти ракеты. Тогда мы в 3-4 раза быстрее начнем двигаться. Дальность на 45 километров позволит на дивизионную глубину практически прожечь оборону противника.
– отметил Свитан.
Военная помощь для Украины: коротко
- Известно, что 25 августа Финляндия приняла 18 пакет военной помощи для Вооруженных Сил Украины. Его стоимость – около 90 миллионов долларов.
- Также компания Baykar красиво поздравила Украину с Днем Независимости. Они подарили беспилотник Bayraktar TB2 для украинских разведчиков. В Главном управлении разведки поблагодарили партнеров. Там подчеркнули, что новое оружие – самый лучший подарок для Украины.
- На днях Германия обновила военную помощь Украине. Они передали ракеты в ЗРК Patriot, 10 систем обнаружения беспилотников, 40 разведывательных беспилотников и т.д.