Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, відреагувавши на заяви в деяких західних ЗМІ про так званий "повільний контрнаступ". Тут усе залежить від військової допомоги партнерів.

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Снаряди, які допоможуть просуватися вперед

Як наголосив Світан, люди, які говорять про так званий "повільний контрнаступ", забувають про деякі деталі. Україна не має повної переваги у повітрі, що дозволило б швидко знищувати лінії оборони окупантів. Варто зауважити, що й Росія не має повної переваги в небі через українську ППО.

Якщо є перевага в повітрі, то можна просто розривати лінії оборони, використовуючи авіабомби, ракети "повітря-земля" тощо. Цього немає. Все можна частково замінити достатньою кількістю артилерії,

– зауважив Світан.

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Крім того, було б добре отримати від Сполучених Штатів касетні некеровані ракети M26 із дальністю стрільби до 45 кілометрів. Вони підходять для систем HIMARS.

Якщо деякі наші військові партнери радять, що робити… Хай краще зосередяться над тим, що нам дали ці ракети. Тоді ми в 3-4 рази швидше почнемо рухатися. Дальність на 45 кілометрів дозволить на дивізіонну глибину практично пропалити оборону противника,

– зазначив Світан.

Військова допомога для України: коротко