Компания Baykar Makina передала беспилотник Bayraktar TB2 украинским разведчикам бесплатно. К слову, это не первый такой подарок.

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Новое оружие – лучший подарок

В разведке рассказали, что 25 января турецкий производитель также передал ГУР МО два беспилотника Bayraktar TB2. Еще один подарок получил 24 августа в День Независимости.

В ГУР поблагодарили за поддержку и подчеркнули, что новое оружие – лучший подарок для Украины.

Выражаем искреннюю благодарность нашим друзьям и партнерам, которые продолжают помогать Украине в эти непростые времена. Лучший подарок к празднику – новое оружие, которое поможет уничтожать врага и отстаивать нашу свободу и независимость,

– говорится в сообщении разведки.

Что известно о Bayraktar ТВ2 Bayraktar ТВ2 – это турецкий ударный оперативно тактический средневысотный беспилотник. Он развивает скорость до 222 километров в час и может поддерживать связь с оператором на расстоянии до 300 километров. Беспилотник может нести противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

Минобороны также получило Bayraktar

Представители Министерства обороны Украины получили от турецкой компании модель ударного беспилотника Bayraktar ТВ2. Теперь он появится в Национальном военно-историческом музее Украины.

Государственный секретарь Минобороны Константин Ващенко заявил, что эти беспилотники займут главное место в истории после победы Украины. По его словам, Bayraktar стал своеобразным "game changer" (переломным моментом – 24 Канал) в начале великой войны и сегодня продолжает наводить ужас на российского врага.

"Эти БПЛА действительно внесли невероятно большой вклад в то, чтобы мы смогли отогнать оккупанта как можно дальше от Киева, Харькова, Херсона… И мы обязательно освободим всю нашу землю к международно признанным границам", – сказал Ващенко.

Он также подчеркнул, что работа с турецкими партнерами продолжается. До конца 2023 года в Украине планируется построить сервисный центр, который будет обслуживать беспилотники в Украине.