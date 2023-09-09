Про це 24 Каналу розказав ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зауваживши, що нині Куп'янськ росіяни обстрілюють значно більше, ніж раніше.

До теми Доводиться ризикувати: яка мета тиску окупантів на Куп'янсько-Лиманському напрямку

"Є побоювання, що росіяни можуть зробити з Куп'янська, принаймні, спробують, таку саму ситуацію як на Бахмутському напрямку. Перше угруповання щось десь якось потроху зникло", – сказав Гайдай.

Для того, аби потім під обстрілами не вивозити цивільних, нині там завчасно проводять евакуацію з прифронтових населених пунктів.

Коли люди залишаються – це величезна проблема для них потім і для тих, хто займається евакуацією,

– наголосив ексголова Луганської ОВА.

Хто воює серед росіян

Переважна тактика росіян – кількість. Нині на фронті немає бійців ПВК "Вагнера". Однак, там є зеки з підрозділів "Шторм Z", яких завербувало міністерство оборони Росії. Однак, підготовка в них гірша.

"Немає вагнерів – і слава Богу. Адже вони все ж таки біли більш підготовлені", – сказав Сергій Гайдай.

Окупанти зібрали 30-тисячне угруповання фанатів ультрас. Однак, ті, після кількох тижнів участі в бойових діях, почали волати про те, аби їх звідти забрали.

Також серед окупантів є підрозділи кадирівців "Ахмат". Вони стоять як "заградзагони" для "Шторм Z".

"Особливо нічого не змінюється. Єдине, що дійсно вони змогли накопичити – величезну кількість техніки важкої, артилерії з боєкомплектом на цьому напрямку", – додав ексголова Луганської ОВА.

Як діють росіяни на Куп'янському напрямку: дивіться відео

Що відбувається на Куп'янському напрямку