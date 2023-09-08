Уже було декілька серйозних атак. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Роман Світан.
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Росіяни намагаються сунути
Російським окупантам важливі два населені пункти: Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий. За словами Романа Світана, ворог пів року намагається їх взяти. А зараз відбувається підготовка, яка досягла піку.
"Групи, які підготовлені, там близько 40 – 45 тисяч осіб. Серйозна сила. Ми їх утримуємо. Було декілька серйозних атак, але утримали за допомогою артилерії і резервів", – розповів він.
Роман Світан про ситуацію біля Куп'янська: дивитись відео
Також важливо, що зазначені населені пункти окупанти не припиняють обстрілювати. Місцева влада давно розпочала евакуацію населення. Надалі росіяни, ймовірно, намагатимуться рухатися в даному напрямку.
Ще в них ідея з приводу прокачки аміаку. Саме там проходить аміачна труба в бік Куп'янська і десь перетинає Оскіл (річка – 24 Канал). Саме до Осколу росіяни намагатимуться йти, щоб потім торгуватися. Оскільки річка є географічною демілітаризованою зоною,
– пояснив військовий експерт.
Ситуація на Куп'янському напрямку: останні новини
- Своїми діями на Куп'янському напрямку росіяни, ймовірно, намагаються змусити українські війська перекидати туди свої резерви. Але Генштаб теж веде свою гру.
- Протягом декількох тижнів росіяни стягують війська та штурмують позиції ЗСУ на Лимано-Куп'янському напрямку. Але українські захисники дають відсіч, знищують техніку та ворожий особовий склад. Внаслідок цього окупанти виснажуються і мають поповнювати свої ресурси.
- Часу у росіян щодо реалізації своїх ймовірних планів біля Куп'янська все менше. Оскільки вже у жовтні розпочнеться сезон дощів, а отже близько місяця ворог може нагнітати обстановку.