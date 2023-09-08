Уже було декілька серйозних атак. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Роман Світан.

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Росіяни намагаються сунути

Російським окупантам важливі два населені пункти: Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий. За словами Романа Світана, ворог пів року намагається їх взяти. А зараз відбувається підготовка, яка досягла піку.

"Групи, які підготовлені, там близько 40 – 45 тисяч осіб. Серйозна сила. Ми їх утримуємо. Було декілька серйозних атак, але утримали за допомогою артилерії і резервів", – розповів він.

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Також важливо, що зазначені населені пункти окупанти не припиняють обстрілювати. Місцева влада давно розпочала евакуацію населення. Надалі росіяни, ймовірно, намагатимуться рухатися в даному напрямку.

Ще в них ідея з приводу прокачки аміаку. Саме там проходить аміачна труба в бік Куп'янська і десь перетинає Оскіл (річка – 24 Канал). Саме до Осколу росіяни намагатимуться йти, щоб потім торгуватися. Оскільки річка є географічною демілітаризованою зоною,

– пояснив військовий експерт.

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