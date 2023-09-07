Про стан фронту на Харківщині розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. Вона наголошує, що Росія не полишила спроби атаки на цьому напрямку.

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Окупанти поновлюють резерви з Росії

Ганна Маляр наголосила, що загальна динаміка бойових дій на Лимано-Куп'янському напрямку зрозуміла. Вже протягом декількох тижнів вони стягують війська та штурмують позиції Збройних Сил. Українські військові відбивають атаки та знищують особливий склад, техніку, озброєння.

Внаслідок цього росіяни виснажуються та повинні відновлювати свої ресурси. Тоді вони не можуть наступати. У статистиці Генштабу це виглядає так, наче стало менше штурмів та обстрілів і загальна тенденція атаки йде на спад. Однак таке явище тимчасове.

Вони просто беруть час, щоб відновити свої сили, завести нові підрозділи. До речі, їх завозять з території Росії, а не тільки ті, що тут,

– пояснила Маляр.

Однак речниця наголошує, що поки росіяни "взяли паузу", наші військові готуються вже до майбутніх атак. Робота йде цілодобово. Маляр додала, що наразі військові рішення приймаються дуже оперативно. Командувачі перебувають з командирами та бійцями на фронті.

Ситуація на Куп'янському напрямку