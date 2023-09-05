Для 24 Каналу військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан проаналізував карту бойових дій, зауваживши, що останнім часом Росія знову підтягує додаткові частини на Куп'янський напрямок.
Дивіться також "Проти нас воює професійне м'ясо": що розповіли бійці ЗСУ про ситуацію на Куп'янському напрямку
Чому Росія нагнітатиме обстановку поблизу Куп'янська
Полковник запасу зазначив, що на Куп'янському напрямку росіяни не просто так ідуть вздовж аміачної труби. Куп'янськ-Вузловий – не просто важлива залізнична станція, там ще паралельно йде аміачна труба з Тольятті.
За його словами, одне з питань, яке турбує росіян, – це більш-менш безпечне прокачування аміаку. Окупанти намагаються вздовж цієї аміачної труби дійти до точки її перетину. А це саме в районі Куп'янська-Вузлового. Далі ж труба йде на схід у бік Одеси.
Тому одне із завдань – це, зокрема, труба. І звісно, зв'язати наші війська, наші резерви на цьому напрямку, принаймні якось спробувати,
– сказав Світан.
Оперативне зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео
Він зауважив, що туди останнім часом знову підтягуються додаткові російські частини. Але часу у противника – до осінніх дощів, бо щойно почне дощити, донецькі чорноземи розмокнуть і рухатися буде практично неможливо. Тому у росіян дедлайн приблизно до жовтня.
Намагатимуться у найближчий місяць нагнітати там обстановку,
– вважає полковник запасу.
Військовий експерт додав, що на Куп'янському напрямку є достатня кількість наших сил та засобів, а також надходять додаткові боєприпаси, непогано себе показують, наприклад, касетні.
Друга лінія оборони ворога на Запоріжжі слабша
Світан нагадав, що командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський зауважив, що на Запорізькому напрямку росіяни вклали у першу лінію оборони 60% сил і засобів.
Він зауважив, що, крім мін, які лежать на поверхні, є й ті, що у самій землі. Є зариті піраміди з трьох мін, вибух яких перевертає навіть танк із катком – настільки серйозні на Запоріжжі замінування.
І ми їх уже пройшли. Ми розкрили цю лінію оборони на ширині фронту у декілька кілометрів і вже підійшли до другої,
– наголосив Світан.
За його словами, на деяких ділянках розкриваємо вже другу лінію оборони. Адже вона вже без такої лінії забезпечення – там нема великої кількості мін. Є певні ділянки мінування, але перед самими укріпрайонами та інженерними фортифікаційними спорудами. Наші воїни знають, що з ними робити.
Війна в Україні: останні новини
- Українські воїни закріплюються на Бахмутському напрямку. Також Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, де закріплюються на досягнутих рубежах. На Лиманському напрямку окупанти здійснили безуспішні наступальні дії поблизу Новоєгорівки та Білогорівки.
- На Півдні загарбники ледве встигають забезпечувати свої поточні потреби у боєприпасах, засобах захисту й підтягувати якісь нові одиниці техніки. Як повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, наразі не фіксується потужної підготовки окупантів до зими.
- Російські окупанти облаштовують бойові позиції саморобною вибухівкою. У британському Королівському інституті досліджень оборони та безпеки (RUSI) зазначили, що так загарбники намагаються перешкодити нашим захисникам витіснити їх звідти.