Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь, зауваживши, що окупанти роблять спроби просунутися вперед на Куп'янському напрямку вже не перший тиждень.

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Там росіяни сконцентрували на невеликій ділянці фронту понад 100 тисяч військ. Вони намагаються прорвати українську оборону, але їм нічого не вдається.

Які наміри мають окупанти

Як наголосив Самусь, ймовірно, російські загарбники мають тут стратегічний замисел. Вони хочуть змусити Україну перекинути резерви на Куп'янський напрямок, щоб зменшити рівень загрози.

У такому випадку командування ЗСУ не зможе залучити ці додаткові підрозділи, до прикладу, на Запорізькому напрямку. Але Генштаб також веде свою гру.

Тут зараз йде намагання перехопити ініціативу та змусити Україну рухати резервами. ЗСУ Командування робить аналогічні рухи, щоб окупанти почали рухати резервами і не вгадали, де будуть розміщені основні резерви України,

– зауважив Самусь.

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Загалом українське командування чітко розуміє загрози від окупантів на Куп'янському напрямку. Там вже давно вжили різних заходів, щоб зменшити загрозу.

Ситуація на Куп'янському напрямку: коротко