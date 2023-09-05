Про це 24 Каналу розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, зауваживши, що після невдач на Київщині, Чернігівщині та Сумщині окупанти визначили своїм пріоритетом Схід України. Головна ціль у них незмінна – вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

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Масштабний наступ на Сході розпочався з січня 2023 року. Однак не варто вважати, що окупанти здійснюють постійний наступ. Це можна порівняти із синусоїдою або ж з певними хвилями.

Є періоди певної активності. коли бачимо, що вони повністю озброєні та рухаються вперед. Наші військові потужно їх зупиняють. Тому окупанти не просунулися з січня 2023 року. Вони змушені робити певне гальмування або паузу, щоб відновити сили,

– зазначила Маляр.

Саме з цієї причини в деякі дні немає інформації про Куп'янський напрямок або про ту ж Авдіївку у зведеннях від Генштабу. Це не означає, що бойові дії припинилися. Просто дещо знижена інтенсивність. Ворог не передумав наступати, а просто пішов накопичувати сили.

Упродовж минулого тижня ви могли бачити, що у зведеннях інколи "випадала" Авдіївка. Це не значить, що припинилися бойові дії. Ворог перегруповується, набирає людей та намагається далі здійснити свої плани. Але наші ЗСУ шансів таких не дають,

– розповіла Маляр.

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Чи дійсно ворог має 110 тисяч військових на Куп'янському напрямку

Раніше була інформація, що ворог зосередив близько 110 тисяч особового складу на Лимано-Куп'янському напрямку. За словами Маляр, кількість ворожих військ на Сході не зменшується.

Окупанти мають достатню кількість резервів у живій силі. Тому регулярно поновлюють знищених та поранених новими людьми, які досить скоро також зазнають поранень або відправляться на "концерт Кобзона".

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