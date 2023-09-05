Звернімо увагу, що ця цифра – ще квіточки. Вражають загальні втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення. Адже з 24 лютого 2022 року знищили 265 680 бійців так званої "другої армії світу". Зауважимо, що реальна цифра може бути значно більшою, адже підрахувати ліквідованих окупантів у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

Читайте також Він потонув: російський вертоліт Ка-52 зазнав катастрофи в Азовському морі

Втрати ворога у техніці

Окупанти втратили не лише майже 300 тисяч своїх бійців. У них також стало значно менше техніки. Зокрема, на брухт перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем, БпЛА оперативно-тактичного рівня. А ще у ворога стало на кілька сотень літаків і гелікоптерів менше. Найдорожчою втратою росіян став крейсер "Москва", який став атракціоном для риб на дні Чорного моря.

танків – 4 489;

бойових броньованих машин – 8 670;

артилерійських систем – 5 649;

РСЗВ – 747;

засоби ППО – 504;

літаків – 315;

гелікоптерів – 316;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 512;

крилаті ракети – 1 447;

кораблі /катери – 19;

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 175;

спеціальна техніка – 851.



Актуальні втрати ворога станом на 5 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

У ранковому зведенні Генштабу також зауважили, що авіація сил оборони впродовж доби завдала 11 ударів по районах скупчення живої сили, озброєння та техніки ворога. Ще 2 припали на зенітно-ракетні комплекси окупантів.

Також результативно працювали підрозділи ракетних військ і артилерії. Їм вдалося уразити 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, а також ще 4 пункти управління.