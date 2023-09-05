Обратим внимание, что эта цифра – еще цветочки. Впечатляют общие потери врага с начала полномасштабного вторжения. Ведь с 24 февраля 2022 уничтожили 265 680 бойцов так называемой "второй армии мира". Заметим, что реальная цифра может быть значительно больше, ведь подсчитать ликвидированных оккупантов в зонах ведения активных боевых действий крайне сложно.
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Потери врага в технике
Оккупанты потеряли не только почти 300 тысяч своих бойцов. В них также стало гораздо меньше техники. В частности, в металлолом превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем, БПЛА оперативно-тактического уровня. А еще у врага стало на несколько сотен самолетов и вертолетов меньше. Самой дорогой потерей россиян стал крейсер "Москва", ставший аттракционом для рыб на дне Черного моря.
- танков – 4 489;
- боевых бронированных машин – 8670;
- артиллерийских систем – 5 649;
- РСЗО – 747;
- средства ПВО – 504;
- самолетов – 315;
- вертолетов – 316;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 512;
- крылатые ракеты – 1 447;
- корабли /катера – 19;
- автомобильной техники и автоцистерн – 8 175;
- специальная техника – 851.
Актуальные потери врага по состоянию на 5 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ
В утренней сводке Генштаба также отметили, что авиация сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов по районам скопления живой силы, вооружения и техники врага. Еще 2 пришлись на зенитно-ракетные комплексы оккупантов.
Также результативно работали подразделения ракетных войск и артиллерии. Им удалось поразить 11 артиллерийских средств на огневых позициях, а также еще 4 пункта управления.