Об авиакатастрофе российского вертолета сообщают российские телеграм-каналы. Согласно их сообщениям, инцидент произошел 1 сентября, передает 24 Канал.

К теме В Черном море уничтожили вражеский катер "Тунец" при попытке высадки оккупантов

Что известно о катастрофе

Как сообщают в сети, катастрофа произошла в 1,5 километра от береговой линии в Азовском море. Пока неизвестно что именно стало причиной авиакатастрофы, но предполагают, что борт мог упасть из-за плохих погодных условий.

Российские пропагандисты предварительно утверждают, что Ка-52 разбился из-за густого тумана, который был в акватории.

В России разбился Ми-8

В России не проходит и суток, чтобы что-то не произошло, количество потерь оккупантов растет, и они занимаются "самоликвидацией". К примеру, 29 августа в Челябинской области разбился принадлежавший ФСБ вертолет Ми-8.

Известно, что вертолет разбился возле поселка Прудное Сосновского района. Вблизи военного аэродрома "Шагол". По предварительным данным, Ми-8 выполнял учебно-тренировочный полет, однако по неизвестным причинам упал.

Во время полета на борту было 3 человека. Все они погибли – на месте обнаружили обугленные тела.

Что на самом деле стало причиной авиакатастрофы – неизвестно. В настоящее время существует несколько версий того, что могло "приземлить" вертолет. Сначала заявили, что вертолет Ми-8 упал из-за технических проблем. Впоследствии назвали еще одну возможную причину – плохая видимость на территории Челябинской области. Ми-8 мог зацепиться за высоковольтные провода, а дальше упал на землю.

"Самолетопад" на России явление довольно частое. К примеру, в августе также разбился учебный самолет Л-39. Инцидент произошел 14 августа в Краснодарском крае. Экипаж воздушного судна погиб.

Несколькими днями ранее, 12 августа, в Калининградской области также разбился российский самолет. Речь идет об истребителе Су-30. Авиакатастрофа произошла по причине технических неисправностей. Весь экипаж Су-30 погиб.