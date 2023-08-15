Об этом сообщают российские СМИ. В результате также есть погибшие среди экипажа воздушного судна, передает 24 Канал.

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Российский Л-39 разбился в Краснодарском крае

По данным российского министерства обороны самолет Л-39 учебного авиационного полка потерпел крушение в Краснодарском крае во время захода на посадку. Это произошло, когда воздушное судно находилось в небе во время планового учебно-тренировочного полета.

В минобороны России также сообщили, что по предварительной информации с места один из членов экипажа погиб, а сам самолет упал в пределах аэродрома. В то же время они подчеркнули, что разрушений и пострадавших на земле вроде бы нет, а сама причина аварии – устанавливается.

Что известно о самолете Л-39 Л-39 "Альбатрос" – учебно-тренировочный и учебно-боевой самолет чехословацкой авиастроительной фирмы Aero Vodochody с советским двигателем. Первый полет самолета состоялся в 1968 году, а эксплуатация – в 1971 году.

Всего он способен перевозить экипаж из 2 человек, максимальная скорость самолета составляет 750 километров в час, а дальность полета около 1,1 тысячи километров. Воздушное судно также имеет много модификаций.

Серийно производился до 1999 года, в том числе построено 2 868 самолетов. В настоящее время он находится на вооружении более чем 30 стран мира.

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