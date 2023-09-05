Об этом 24 Каналу рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, отметив, что после неудач в Киевской, Черниговской и Сумской областях оккупанты определили своим приоритетом Восток Украины. Главная цель у них неизменная – выйти на границы Донецкой и Луганской областей.
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Масштабное наступление на Востоке началось с января 2023 года. Однако не следует считать, что оккупанты осуществляют постоянное наступление. Это сравнимо с синусоидой или с определенными волнами.
Имеются периоды определенной активности, когда мы видим, что они полностью вооружены и двигаются вперед. Наши военные мощно их останавливают. Поэтому оккупанты не продвинулись с января 2023 года. Они вынуждены делать определенное торможение или паузу, чтобы восстановить силы,
– отметила Маляр.
Именно по этой причине в некоторые дни нет информации о Купянском направлении или о той же Авдеевке в сведениях от Генштаба. Это не значит, что боевые действия прекратились. Просто немного понижена интенсивность. Враг не передумал наступать, а просто пошел накапливать силы.
На прошлой неделе вы могли видеть, что в сводках иногда "выпадала" Авдеевка. Это не значит, что прекратились боевые действия. Враг перегруппировывается, набирает людей и пытается дальше осуществить свои планы. Но наши ВСУ шансов таких не дают.
– рассказала Маляр.
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Действительно ли у врага 110 тысяч военных на Купянском направлении
Раньше была информация, что враг сосредоточил близко 110 тысяч личного состава на Лимано-Купянском направлении. По словам Маляра, количество вражеских войск на Востоке не уменьшается.
Оккупанты имеют достаточное количество резервов в живой силе. Поэтому регулярно замещают уничтоженных и раненых новыми людьми, которые довольно скоро также получат ранения или отправятся на "концерт Кобзона".
Потери России в войне против Украины: коротко
- С начала полномасштабного вторжения Россия понесла колоссальные потери среди личного состава и военной техники. С 24 февраля 2022 года украинские военные уничтожили 265 680 оккупантов.
- Также россияне потеряли 4489 танков, 8670 боевых бронированных машин, 5649 артиллерийских систем, 747 РСЗО, 504 средства ПВО и т.д.
- А недавно украинские разведчики провернули особенно эффектную операцию. Они завербовали российского пилота, который перегнал вертолет Ми-8 в Украину.