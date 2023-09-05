Российскому пилоту пришлось лететь на малой высоте в режиме радиомолчания. При пересечении границы, по его словам, по вертолету начали вести огонь.

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Российский пилот летел из Курска

"Девятого числа состоялся перелет. Была официальная заявка у меня на вылет. То есть я не просто угнал вертолет, я его официально перегнал из точки А в точку Б", – рассказал он.

Как рассказал летчик, маршрут был заранее согласован. Российский пилот летел из Курска в Харьковскую область.

В 16:30 я выполнил взлет. Взлет у меня был с аэродрома Курск в Харьковскую область. Примерно 20 километров. Далее уже, где-то в районе населенного пункта Шебекино я летел на малой высоте 5 – 10 метров в режиме радиомолчания,

– рассказал Кузьминов.

Пилот не знает, кто открыл огонь, когда он пересекал границу, но считает, что это были российские военные. В результате обстрела Кузьминов получил ранения.

"Кто его вел (обстрел – 24 Канал), я точно сказать не могу, но предполагаю, что российская сторона. Я был ранен в ногу из стрелкового оружия. 20 километров я улетел, выполнил посадку", – сказал россиянин.

Кузьминов отметил, что после посадки с ним были два члена экипажа. Несмотря на то, что Кузьминов успокаивал их, россияне пытались убежать.

Оружия у нас при себе не было, никто мне не оказывал сопротивления. Я ребят (членов экипажа – 24 Канал) успокаивал, мол, хорошие люди, все прекрасно. Но они начали бояться, агрессивно вести себя. Выбежали из вертолета, дальнейшая их судьба мне неизвестна,

– уточнил он.

Спецоперация ГУР скажется на секторе безопасности России

Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, эта операция "будет иметь долговременные последствия" для России и морально-психологического состояния оккупантов.

Также он подчеркнул, что спецоперация украинской разведки скажется на секторе безопасности России. Дело в том, что Украина получила важную информацию.

Потому что в результате этой операции удалось получить чрезвычайно важную информацию об авиации противника, о многих других деталях, которые помогут защищать небо и уничтожать врага,

– сказал он.

Также Юсов отметил, что эта спецоперация пока не имеет аналогов в Украине.

"В мировой истории мы можем приводить примеры, как те или иные пилоты из разных соображений переводили свои борта на другую сторону. Но в этой ситуации мы говорим об определенной фазе боевых действий о полномасштабной войне", – сказал он и добавил, что это "только начало" и "дальше будет".