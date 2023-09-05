Вражеский вертолет, который переманили в Украину, был оборудован радиолокационной системой распознавания "свой-чужой". Об этом 24 Каналу рассказал лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан, добавив, что наши разведчики имеют допуск к кодированию этой системы.

Смотрите также Уникальная спецоперация ГУР, которая может больше не повториться: военный свод от Свитана

Завладели очень секретной информацией

Код в системе "свой-чужой" меняется каждый день, а иногда и чаще, поэтому нашим разведчикам нужно было не только завладеть системой, но и понять, какой код был введен в этот момент. Более того, пилот перелетел с картами, а вся информация в них однозначно секретна.

У пилота есть данные по тем аэродромам, на которых он был, – это тоже определяется в картах, поэтому даже просто пилот с картами – это уже секретная информация, а в некоторых случаях даже очень секретная,

– заметил летчик-инструктор.

Роман Свитан объяснил, какой информацию завладело ГУР: смотрите видео

Военный эксперт добавил, что после перелета вражеского Ми-8 мы увидели достаточно успешные атаки на российские аэродромы. Вероятно, информацию от пилота вертолета уже используют украинские разведчики и спецслужбы, управляющие средствами дальнего поражения аэродромов противника.

Спецоперация "Синица": детали