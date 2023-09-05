Ворожий гелікоптер, який переманили в Україну, був обладнаний системою радіолокаційного розпізнавання "свій-чужий". Про це 24 Каналу розповів льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан, додавши, що наші розвідки мають допуск до кодування цієї системи.

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Заволоділи дуже секретною інформацією

Код у системі "свій-чужий" змінюється щодня, а інколи й частіше, тому нашим розвідникам треба було не лише заволодіти системою, але й зрозуміти, який код був введений у цей момент. Щобільше, пілот перелетів з картами, а вся інформація в них однозначно секретна.

Пілот має дані щодо тих аеродромів, на яких він був, – це теж визначається в картах, тому навіть просто пілот з картами – це вже секретна інформація, а в деяких випадках навіть дуже секретна,

– зауважив льотчик-інструктор.

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Військовий експерт додав, що після перельоту ворожого Мі-8 ми побачили доволі успішні атаки на російські аеродроми. Ймовірно, інформацію від пілота гелікоптера вже використовують українські розвідники й спецслужби, які керують засобами дальнього ураження аеродромів противника.

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