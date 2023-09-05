Ворожий гелікоптер, який переманили в Україну, був обладнаний системою радіолокаційного розпізнавання "свій-чужий". Про це 24 Каналу розповів льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан, додавши, що наші розвідки мають допуск до кодування цієї системи.
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Заволоділи дуже секретною інформацією
Код у системі "свій-чужий" змінюється щодня, а інколи й частіше, тому нашим розвідникам треба було не лише заволодіти системою, але й зрозуміти, який код був введений у цей момент. Щобільше, пілот перелетів з картами, а вся інформація в них однозначно секретна.
Пілот має дані щодо тих аеродромів, на яких він був, – це теж визначається в картах, тому навіть просто пілот з картами – це вже секретна інформація, а в деяких випадках навіть дуже секретна,
– зауважив льотчик-інструктор.
Роман Світан пояснив, якою інформацію заволоділо ГУР: дивіться відео
Військовий експерт додав, що після перельоту ворожого Мі-8 ми побачили доволі успішні атаки на російські аеродроми. Ймовірно, інформацію від пілота гелікоптера вже використовують українські розвідники й спецслужби, які керують засобами дальнього ураження аеродромів противника.
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- 23 серпня у ГУР МО розповіли, що Україна успішно виманила гелікоптер Мі-8АМТШ. Російський пілот посадив гелікоптер з особовим складом та вантажем на Харківщині. У результаті шестимісячної спецоперації Україні також вдалося отримали життєво важливі компоненти для винищувачів Су-27 і Су-30СМ.
- До російського пілота українські розвідники змогли знайти правильний підхід. Його родину ще до спецоперації перевезли з Росії та створили такі умови, щоб він зміг перегнати повітряне судно з екіпажем, який не знав, що відбувається.
- Пілотом, який перегнав вертоліт Мі-8 з країни-агресорки, є Максим Кузьмінов. Він розповів, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули більше ніж 15 його знайомих пілотів. Дії своєї держави льотчик назвав геноцидом.