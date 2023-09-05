Крім того, він також поділився важливою інформацією щодо стану речей, який зараз є в російській авіації. Зокрема, він розкрив, скільки російська влада платить пілотам за вбивство в Україні, а також скільки його знайомих загинули на фронті в Україні.

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Російський пілот розповів про авіацію країни-агресорки

Максим Кузьмінов зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення Росії проти України загинули більше ніж 15 його знайомих пілотів. Він наголосив, що це були люди, яких він особисто знав і з ними контактував.

З моїх знайомих, може, 15 – 20 осіб. Прямо тих, яких я особисто знав, з якими перебував у якихось стосунках. Не просто так, один раз бачив,

– розповів він.

Крім цього, він наголосив, що у країни-агресорки наразі є великий арсенал авіації, це як літаки, так і гелікоптери. Ба більше, Кузьмінов додав, що російська влада платить понад 150 тисяч рублів за те, щоб пілоти вбивали громадян нашої держави.

Наостанок російський льотчик розповів, що серед його знайомих пілотів були й ті, хто відмовлявся виконувати бойове завдання. Після цього їх затримували російські правоохоронці.

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