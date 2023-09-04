Це був командир гелікоптера Мі-8, капітан Максим Кузьмінов. Ця операція здійснювалася під кодовою назвою "Синиця".

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Пілот розповів про операцію з вертольотом Мі-8

У ГУР МО зазначили, що 28-річний російський пілот служив у 319 окремому вертолітному полку армійської авіації держави-агресора, а саме у Приморському краї Росії. Як розповів Кузьмінов, він зв'язався з нашою розвідкою та пояснив усю ситуацію, що склалася з ним.

Мені запропонували гарантії безпеки, нові документи, грошову компенсацію, винагороду. Обговорили деталі й почали планувати безпосередньо мій переліт,

– сказав він.

Льотчик зауважив, що ризиковану операцію вдалося зберегти у таємниці та успішно завершити, оскільки розвідка України змогла організувати безпечний коридор для прольоту та посадки повітряного судна.

"Перелетів на гранично малій висоті у режимі радіомовчання. Ніхто не знав, що зі мною. Мабуть, днів 3 – 4 ніхто не розумів, що сталося", – підкреслив Кузьмінов.

Головним мотивом свого вчинку він називав категоричне несприйняття агресивної війни, яку розв'язала Росія проти України. Він також не бажає бути причетним до воєнних злочинів і назвав усі ці події геноцидом нашого народу.

Основа мого вчинку у тому, щоб не сприяти цим злочинам. Я прекрасно знаю, чим це закінчиться: Україна однозначно переможе у цій війні просто тому, що народ дуже згуртувався,

– наголосив пілот.

Він також закликав інших російських льотчиків наслідувати його приклад, зазначивши, що вони "відкриють для себе світ барв" і "побачать, як живуть інші люди".

Наостанок представники розвідки нагадали, що наша держава надає всі передбачені міжнародним правом, українським законодавством та відповідними державними програмами гарантії безпеки й винагороди російським льотчикам, які переправлять до нашої держави справну авіатехніку.

ГУР МО виманили російський літак Мі-8 в Україну