Очільник української розвідки останнім часом не скупиться на інтерв'ю – раніше з ним спілкувалися журналісти "Радіо Свобода", тепер він дав інтерв'ю Наталі Мосейчук. Воно приурочене до Дня ГУР МО 7 вересня.

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Скільки замахів пережив Зеленський

Кілька разів вони (росіяни, – 24 Канал) всерйоз готували певні операції. Дуже серйозно, ретельно планували, проводили підготовчі заходи. Зрештою, ви бачите, що українські спецслужби працюють досить ефективно, оскільки цього не сталося,

– лаконічно прокоментував Буданов.

На запитання, чи не втручалися західні партнери, щоб зупинити замах росіян на Зеленського, Буданов відмовився відповідати. Каже: про це краще спитати росіян або самих західних партнерів.

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Що відомо про замахи на президента