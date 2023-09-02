Очільник української розвідки останнім часом не скупиться на інтерв'ю – раніше з ним спілкувалися журналісти "Радіо Свобода", тепер він дав інтерв'ю Наталі Мосейчук. Воно приурочене до Дня ГУР МО 7 вересня.
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Скільки замахів пережив Зеленський
Кілька разів вони (росіяни, – 24 Канал) всерйоз готували певні операції. Дуже серйозно, ретельно планували, проводили підготовчі заходи. Зрештою, ви бачите, що українські спецслужби працюють досить ефективно, оскільки цього не сталося,
– лаконічно прокоментував Буданов.
На запитання, чи не втручалися західні партнери, щоб зупинити замах росіян на Зеленського, Буданов відмовився відповідати. Каже: про це краще спитати росіян або самих західних партнерів.
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Що відомо про замахи на президента
- Сам Володимир Зеленський в нещодавній розмові з португальськими журналістами сказав, що не знає, скільки замахів пережив. "Війна ще не закінчилася", – посміхнувся він.
- Андрій Єрмак розказав, чи є домовленість із Росією не бити по президенту. Цього питання він торкнувся у документальному фільмі "Рік. За кадром. Офіс Президента". Відповідь читайте тут, вона досить знаменна.
- Про понад 10 спроб скоїти замах на Володимира Зеленського йдеться у книзі "Боротьба за його життя: усередині Білого дому Джо Байдена". У ній автор Кріс Віппл зазначив, що ця кількість – лише ті замахи, про які відомо достеменно.
- Також у ГУР повідомили, скільки замахів пережив очільник відомства Буданов. З 2014 року їх було понад 10, у тому числі авіаційно-ракетний удар. Андрій Юсов зазначив, що російська пропаганда всіляко намагалася просувати факт загибелі чи поранення Буданова у свої медіа.