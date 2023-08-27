Юсов зазначив, що російська пропаганда всіляко намагалася просувати факт загибелі чи поранення Буданова у свої медіа. Він наголосив, що внаслідок цих замахів не було жодного загиблого.

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Юсов висловився про замахи на Буданова

Андрій Юсов зазначив, що росіяни неодноразово намагалися вбити Кирила Буданова. Так, очільник ГУР пережив усі з цих замахів, одним з яких був авіаційно-ракетний удар.

В цілому, сумарно більше ніж десять. Це з 2014 року,

— наголосив Юсов.

Він наголосив, що попри ці численні замахи ГУР МО "на жодну годину, на жодну хвилину" не припиняло своєї діяльності. Він також зазначив, що всі працювали також й у місці постійної дислокації відомства.

"Це саме стосується командира і всієї команди. Дуже потішні були потім намагання російської пропаганди пояснити, що хтось десь потім лікувався, якісь наслідки, там зачіска не та, там ще щось", – сказав представник ГУР.

Він також посміявся над тим, що росіяни витрачають свої зусилля та ресурси на те, щоб поширювати відверту брехню проти Буданова. Юсов закликав їх "продовжувати у тому ж дусі"

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