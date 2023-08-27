Юсов зазначив, що російська пропаганда всіляко намагалася просувати факт загибелі чи поранення Буданова у свої медіа. Він наголосив, що внаслідок цих замахів не було жодного загиблого.
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Юсов висловився про замахи на Буданова
Андрій Юсов зазначив, що росіяни неодноразово намагалися вбити Кирила Буданова. Так, очільник ГУР пережив усі з цих замахів, одним з яких був авіаційно-ракетний удар.
В цілому, сумарно більше ніж десять. Це з 2014 року,
— наголосив Юсов.
Він наголосив, що попри ці численні замахи ГУР МО "на жодну годину, на жодну хвилину" не припиняло своєї діяльності. Він також зазначив, що всі працювали також й у місці постійної дислокації відомства.
"Це саме стосується командира і всієї команди. Дуже потішні були потім намагання російської пропаганди пояснити, що хтось десь потім лікувався, якісь наслідки, там зачіска не та, там ще щось", – сказав представник ГУР.
Він також посміявся над тим, що росіяни витрачають свої зусилля та ресурси на те, щоб поширювати відверту брехню проти Буданова. Юсов закликав їх "продовжувати у тому ж дусі"
Нещодавно Буданов дав інтерв'ю: найцікавіше з розмови
- Кирило Буданов зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення ГУР МО втрачало своїх агентів на фронті. Водночас він підкреслив, що багато людей також погодилися працювати на відомство.
- Також очільник ГУР брав участь в операції в тимчасово анексованому півострові Крим у 2016 році. Тоді він, бувши звичайним спецпризначенцем, переплив відстань 8 кілометрів вплав через Сиваш.
- Буданов також розповів, що його дружина Маріанна завжди перебуває поруч з ним. Так дружина очільника ГУР живе з ним у кабінеті.