Юсов отметил, что российская пропаганда всячески пыталась продвигать факт гибели или ранения Буданова в своих медиа. Он подчеркнул, что в результате этих покушений не было ни одного погибшего.
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Юсов высказался о покушениях на Буданова
Андрей Юсов отметил, что россияне неоднократно пытались убить Кирилла Буданова. Так, глава ГУР пережил все из этих покушений, одним из которых был авиационно-ракетный удар.
В общей сложности, суммарно больше десяти. Это с 2014 года,
– подчеркнул Юсов.
Он подчеркнул, что, несмотря на эти многочисленные покушения ГУР МО "ни на один час, на одну минуту" не прекращало своей деятельности. Он также отметил, что все работали и в месте постоянной дислокации ведомства.
"Это же касается командира и всей команды. Очень забавными были потом попытки российской пропаганды объяснить, что кто-то потом лечился, какие-то последствия, там прическа не та, там еще что-то", – сказал представитель ГУР.
Он также посмеялся над тем, что россияне тратят свои усилия на то, чтобы распространять откровенную ложь против Буданова. Юсов призвал их "продолжать в том же духе"
Недавно Буданов дал интервью: самое интересное из разговора
- Кирилл Буданов отметил, что с начала полномасштабного вторжения ГУР МО теряло своих агентов на фронте. В то же время он подчеркнул, что многие также согласились работать на ведомство.
- Также глава ГУР принимал участие в операции во временно аннексированном полуострове Крым в 2016 году. Тогда он, будучи обычным спецназовцем, переплыл расстояние 8 километров вплавь через Сиваш.
- Буданов также рассказал, что его жена Марианна всегда находится рядом с ним. Жена главы ГУР живет с ним в кабинете.