Юсов отметил, что российская пропаганда всячески пыталась продвигать факт гибели или ранения Буданова в своих медиа. Он подчеркнул, что в результате этих покушений не было ни одного погибшего.

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Юсов высказался о покушениях на Буданова

Андрей Юсов отметил, что россияне неоднократно пытались убить Кирилла Буданова. Так, глава ГУР пережил все из этих покушений, одним из которых был авиационно-ракетный удар.

В общей сложности, суммарно больше десяти. Это с 2014 года,

– подчеркнул Юсов.

Он подчеркнул, что, несмотря на эти многочисленные покушения ГУР МО "ни на один час, на одну минуту" не прекращало своей деятельности. Он также отметил, что все работали и в месте постоянной дислокации ведомства.

"Это же касается командира и всей команды. Очень забавными были потом попытки российской пропаганды объяснить, что кто-то потом лечился, какие-то последствия, там прическа не та, там еще что-то", – сказал представитель ГУР.

Он также посмеялся над тем, что россияне тратят свои усилия на то, чтобы распространять откровенную ложь против Буданова. Юсов призвал их "продолжать в том же духе"

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