Буданов отметил, что есть весомые потери для украинской разведки, а есть и те, которые сильного влияния на ее работу не оказали. Несмотря на это, конкретной цифры среди утраченных агентов глава ГУР МО не назвал.
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Буданов рассказал о потере агентов разведки
Буданов отметил, что даже потери одного агента для украинской разведки весомы. В то же время он подчеркнул, что по количеству утраченных агентов их было немного.
Многие из них погибли во время боевых действий. Это нанесло наибольшие потери нашему агентурному аппарату, не их раскрытие, а физическое уничтожение во время боевых действий,
– сказал глава ГУР.
Он также отметил, что количеством агентов в разведке с началом полномасштабного вторжения увеличилось. Он подчеркнул, что также расширилась и выборка людей, поэтому работать стало гораздо легче.
"Количество людей, которое проходит через их (российские – 24 Канал) силовые структуры в разы больше, чем было до того. Многие люди призываются с улиц, с ними легче", – рассказал Буданов.
Он также напомнил и о представителях Российского добровольческого корпуса, у которых есть страшные сети внутри страны. Это очень помогает украинской разведке в поражении врага.
Кирилл Буданов дал интервью: самые интересные моменты
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что украинское ведомство имеет собственный спутник в космосе. Именно он помогает получить всю необходимую информацию о военных целях врага.
- Буданов также прокомментировал свои слова, что украинские военные должны были зайти в Крым весной 2023 года. Он подчеркнул, что события на фронте менее интенсивны, чем ожидали, поэтому сейчас в графике украинских военных есть отставание.
- Кроме того, он предупредил, что Россия планирует отправить на войну еще 450 тысяч человек. По его словам, это будет происходить в рамках так называемой "скрытой мобилизации".