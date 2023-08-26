В День Независимости украинские разведчики провели спецоперацию в Крыму, нанеся врагу значительные потери. Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, как работает его управление.
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Следят за врагом из космоса
По словам Буданова, ни одно управление разведки не способно работать без космической разведки. Украинское – не исключение. Оно получает свои спутниковые данные, помогающие следить за врагом.
Буданов признал, что у ГУР есть свой собственный спутник. Кроме того, они имеют личный доступ к разным космическим аппаратам. Разведчики анализируют информацию, как полученную из собственных источников, так и полученную от союзников.
У нас нет проблем с космической разведкой. Есть проблемы в скорости получения информации. Это технический процесс. Быстро бывает только – в фильмах и нескольких государствах мира,
– подчеркнул разведчик
Буданов подчеркнул, что посмотреть, что сейчас происходит в той или иной местности для нашей разведки не проблема. Это можно сделать с задержкой в час.
ГУР "наводит шум" в Крыму
- 24 августа бойцы подразделения ГУР "Артан" высадились поблизости населенных пунктов Оленевка и Маяк в Крыму. Они вступили в бой с оккупантами. Нашим защитникам удалось ликвидировать как личный состав врага, так и его технику, не понеся при этом потери.
- 26 августа ГУР обнародовал радиоперехват разговоров оккупантов в Крыму. Они встревоженно сообщали об очередной высадке украинского десанта вблизи озера Донузлав в западной части полуострова.
- 23 августа в ГУР МО подтвердили, что в результате успешной атаки на полуострове была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".
- 9 августа украинская разведка выманила российский самолет Ми-8 с экипажем и "приземлила" его в Полтавской области.