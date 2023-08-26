На День Незалежності українські розвідники провели спецоперацію в Криму, завдавши ворогові значних втрат. Очільник ГУР Кирило Буданов розповів, як працює його управління.
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Стежать за ворогом із космосу
За словами Буданова, жодне управління розвідки не здатне працювати без космічної розвідки. Українське – не виняток. Воно отримує свої супутникові дані, що допомагають слідкувати за ворогом.
Буданов визнав, що у ГУР є свій власний супутник. Крім того, вони мають особистий доступ до різних космічних апаратів. Розвідники аналізують інформацію, як отриману з власних джерел, так отриману і від союзників.
У нас немає проблем з космічною розвідкою. Є проблеми у швидкості отримання інформації. Це технічний процес. Швидко буває тільки – у фільмах і кількох державах світу,
– наголосив розвідник
Буданов наголосив, що подивитися, що зараз відбувається у тій чи іншій місцевості, для нашої розвідки не проблема. Це можна зробити із затримкою у годину.
ГУР "наводить галас" в Криму
- 24 серпня бійці підрозділу ГУР "Артан" висадилися поблизу населених пунктів Оленівка та Маяк, що у Криму. Вони вступили у бій з окупантами. Нашим захисникам вдалося ліквідувати як особовий склад ворога, так і його техніку, не зазнавши при цьому втрат.
- 26 серпня ГУР оприлюднило радіоперехоплення розмов окупантів у Криму. Вони стривожено повідомляли про чергову висадку українського десанту поблизу озера Донузлав, що у західній частині півострова.
- 23 серпня у ГУР МО підтвердили, що унаслідок успішної атаки на півострові було знищено російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіуса дії С-400 "Тріумф".
- 9 серпня українська розвідка виманила російський літак Мі-8 з екіпажем та "приземлила" його на Полтавщині.