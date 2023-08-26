На День Незалежності українські розвідники провели спецоперацію в Криму, завдавши ворогові значних втрат. Очільник ГУР Кирило Буданов розповів, як працює його управління.

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Стежать за ворогом із космосу

За словами Буданова, жодне управління розвідки не здатне працювати без космічної розвідки. Українське – не виняток. Воно отримує свої супутникові дані, що допомагають слідкувати за ворогом.

Буданов визнав, що у ГУР є свій власний супутник. Крім того, вони мають особистий доступ до різних космічних апаратів. Розвідники аналізують інформацію, як отриману з власних джерел, так отриману і від союзників.

У нас немає проблем з космічною розвідкою. Є проблеми у швидкості отримання інформації. Це технічний процес. Швидко буває тільки – у фільмах і кількох державах світу,

– наголосив розвідник

Буданов наголосив, що подивитися, що зараз відбувається у тій чи іншій місцевості, для нашої розвідки не проблема. Це можна зробити із затримкою у годину.

ГУР "наводить галас" в Криму