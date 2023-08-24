Андрій Юсов – представник ГУР МО – розповів про результат спецоперації. Російським загарбникам завдали великих втрат.

Зверніть увагу У Криму майорів прапор України та був бій: що відомо про спецоперацію ГУР та ВМСУ на півострові

За словами Юсова, у Криму вдалося пошкодили чотири швидкохідні катери. Окрім того, на концерт до Кобзона відправили щонайменше 30 окупантів.

Як Зеленський відреагував на спецоперацію ГУР

Український лідер розповів, що втрат з боку України, на щастя, не було. Про звільнення Криму від російських окупантів говорити ще зарано. Зеленський зауважив, що ще заслухає детальну доповідь від очільника ГУР МО Кирила Буданова. Президент наголосив: "так, це наші хлопці".

Зауважте! У результат спецоперації у Криму замайорів український прапор. Його неодмінно повернуть у всі міста й села вже вільного українського півострова.

У межах спецоперації українські герої висадилися на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк. Вони вступили у бій з російськими загарбниками.

Ворог не матиме ані дня спокою на тимчасово захоплених територіях України. "Сюрпризи" для окупантів тільки починаються.