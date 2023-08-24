Під час брифінгу глава держави передусім наголосив, що наразі зарано говорити про звільнення Криму, пише 24 Канал. За словами президента, він очікує на детальну доповідь від очільника ГУР Кирила Буданова про спецоперацію у Криму.

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Зеленський очікує доповідь Буданова

Водночас Зеленський зазначив, що жертв з боку України немає, що, як каже президент, гарна новина.

Зарано говорити про звільнення Криму – перше. Друге – детальна доповідь буде у мене від генерала Буданова. Третє – так, це наші хлопці. Четверте – жертв немає з нашого боку, це гарна новина. Принаймні, це те, що я міг телефоном обговорити з керівником ГУР МО,

– сказав Зеленський.

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Зранку 24 серпня ЗМІ повідомляли про вибухи біля населених пунктів Маяк та Оленівка на мисі Тарханкут в окупованому Криму. Саме там 23 серпня українські військові знищили російську систему ППО ЗРК С-400 "Тріумф".

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