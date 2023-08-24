Повідомляється, що зранку 24 серпня в тимчасово анексованому Криму відбувся бій за участю плавальних засобів та авіації. Інформацію про висадку українського десанту підтвердив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

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У ГУР МО заявили про втрати росіян

"Підрозділи ГУР МО здійснили висадку в рамках спецоперації, усі завдання виконані", – зазначив він.

У коментарі Суспільному Юсов повідомив, що Головне управління розвідки провело спецоперацією за взаємодії з військово-морським флотом.

Цілі досягнуто, втрат серед особового складу немає. Продовжується спецоперація, всі деталі ми не розкриваємо, є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється,

– заявив Юсов.

ЗМІ повідомляють про бій на мисі Тарханкут

Як повідомили "Крим. Реалії", у Криму стався бій із залученням авіації. Повідомляється, що з 5 години ранку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут було чути вибухи.

Крім того, джерела журналістів в українській розвідці підтвердили, що в цьому районі стався бій за участю плавзасобів і авіації.

У селі Маяк розташована база 3 радіотехнічного полку в складі радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил Росії. Також на тарханкутському півострові – розташований радіолокаційний вузол – РЛК "Небо-М" і РЛС "Каста-2Е2". По периметру підготовлені позиції для ППО.

Додамо, що 23 серпня українські військові знищили на мисі Тарханкут сучасну російську систему ППО ЗРК С-400 "Тріумф".

Показуємо на карті мис Тарханкут

Кремлівські пропагандисти підтверджують інформацію, що вночі в районі мису Тарханкут, зокрема в районі Оленівки, було неспокійно. Однак пропагандисти замовчують бій українських військових з окупантами.

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