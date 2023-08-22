Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов анонсував деякі події в Криму. За його словами, зовсім скоро український народ побачить, як на території окупованого Криму знищують загарбників.

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Багато людей чекають

За словами Кирила Буданова, потрібно дати людям у Криму впевненість, що їм є на що сподіватися. Він вважає, що саме для цього й проводяться такі заходи, як Кримська платформа.

Просто знищувати окупантів у нашому Криму. За чим, в принципі, ви спостерігаєте, і на днях ще побачите,

– сказав він.

Керівник ГУР сказав, що питання Криму тільки набирає обертів.

Буданов зазначив, що є ті, хто "дуже боїться" деокупацію Криму, але є і "багато людей, які її чекають".

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