Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов анонсував деякі події в Криму. За його словами, зовсім скоро український народ побачить, як на території окупованого Криму знищують загарбників.
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Багато людей чекають
За словами Кирила Буданова, потрібно дати людям у Криму впевненість, що їм є на що сподіватися. Він вважає, що саме для цього й проводяться такі заходи, як Кримська платформа.
Просто знищувати окупантів у нашому Криму. За чим, в принципі, ви спостерігаєте, і на днях ще побачите,
– сказав він.
Керівник ГУР сказав, що питання Криму тільки набирає обертів.
Буданов зазначив, що є ті, хто "дуже боїться" деокупацію Криму, але є і "багато людей, які її чекають".
Ситуація в Криму: останні новини
- У Службі безпеки запевняють, що вибухи на незаконно збудованому Кримському мосту є операціями України. Іноземні спецслужби до них стосунку не мають жодного. Перший раз переправу було підірвано за допомогою вибухівки, другий – атаковано за допомогою дронів.
- Кримський міст зазнав суттєвих пошкоджень внаслідок численних ударів. Тепер окупанти мають проблеми із забезпеченням своїх військових на півострові.
- В СБУ розкрили подробиці щодо вибухів на Кримському мосту у жовтні 2022 року та в липні 2023 року. Та "бавовна" завітати на переправу може ще не один раз.