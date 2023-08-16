Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що після атак по Кримському мосту логістика для росіян суттєво ускладнилась. За її словами, шляхи постачання перевантажені, тому для забезпечення потреб армії використовують ті самі напрямки, що і для цивільних.
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Росіяни намагаються ремонтувати Кримський міст
У заяві Гуменюк йдеться, що вантажі для цивільних доставляються іншими операційними маршрутами, які ще можуть функціонувати.
Справа в тому, що дійсно півострів все більше перетворюється на острів в логістичному сенсі,
– сказала вона.
За словами Гуменюк, росіяни все ще намагаються ремонтувати Кримський міст та менші мости, які їм потрібні.
Для того, щоб ремонтувати мости, окупанти формують спеціальні "бригади". Проблема полягає в тому, що люди не хочуть долучатися до них, адже розуміють, що це небезпечно та в зоні досягання зброї Сил оборони.
Ситуація на Кримському мосту: останні новини
- Поблизу тимчасово окупованого українського міста Керч на Кримському мосту 12 серпня знову лунали вибухи. Згодом на місці ймовірних "прильотів" було видно густий сірий стовп диму.
- Через кілька годин на мостовому переході знову, за словами очевидців, пролунали щонайменше 8 вибухів.
- Очевидці також зняли на відео та сфотографували сильне задимлення у районі Кримського мосту. Пропагандисти стверджували про нібито "спробу України атакувати міст" і звичайно заявляли про "успішну" роботу російської ППО.
- У російському міноборони висловилися щодо "атаки" на Кримський міст. Там нафантазували про міфічну ракету С-200, яка буцімто намагалася завдати удару по Кримському мосту. У міністерстві сказали, що їхня ППО буцімто перехопила цю "ворожу зброю".