Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, пише 24 Канал. Кримський міст охороняють 13 – 15 кораблів і катерів.

Дивіться також На Кримському мосту двічі було неспокійно: все, що відомо про вибухи 12 серпня

Автомобільна частина Кримського мосту працює у реверсному режимі

"Вони настільки зараз переживають за подальшу долю цієї незаконної прибудови, що фактично вигнали в море все, що вони мають, що у них є в прикордонних військах ФСБ Росії. Там до цього зазвичай чергувала одна – три одиниці прикордонників. Зараз їх не менше 10 буває. Сьогодні було шість – сім одиниць. Це в сенсі сім кораблів, шість катерів. Сумарно 13 − 15 одиниць", — сказав Плетенчук.

Він розповів, що через пошкодження автомобільна частина Кримського мосту зараз працює в реверсному режимі. Залізнична частина мосту працює в більш-менш штатному режимі.

"Але сказати, що він повноцінно працює, ми не можемо", — додав Плетенчук.

Що відомо про вибухи на Кримському мосту