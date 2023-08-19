Власне, 8 жовтня 2022 року вперше на Кримському мосту цвіла "бавовна". Українські спецслужби застосували 21 тонну вибухівки в тротиловому еквіваленті, аби підірвати переправу. Про це детально розповів голова СБУ Василь Малюк.

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Перший вибух

За словами очільника спецслужб, обмотали вибухівку пакувальною плівкою – усе для того, аби непомітно її довезти до мосту. Власне, за легендою для росіян, саме рулони такої плівки, а не вибухівку, перевозила вантажівка.



Вибухівка, обмотана плівкою, що підірвала Кримський міст / Фото СБУ, надане 24 Каналу

Працівники Служби безпеки спеціально підібрали таку товщину плівки, аби сканери на пунктах пропуску не помітили вибухівку всередині.



Пакування вибухівки для підриву Кримського мосту / Світлина СБУ, надана 24 Каналу

Окрім того, нашим спецслужбовцям вдалось обійти спеціальні глушилки на Кримському мосту, які збивають GPS-координати. Тож 8 жовтня 2022 року "вантаж з плівкою" злетів у повітря саме на середині переправи.

Ми сім кіл пекла пройшли, використали в темну стільки росіян,

– констатував Малюк.

Другий вибух

Як зазначив голова СБУ, другий вибух на Кримському мосту вже в липні 2023-го був наслідок атаки морських дронів. В організації операції велику роль відіграв офіцер на позивний "Хантер".

Саме цей військовий доклав чимало зусиль для створення таких безпілотників, які й підірвали один із символів путінського режиму.

Це було непередаване відчуття. Коли стався вибух, ми дуже голосно кричали, тому що напруга всередині була величезною,

– сказав очільник Служби безпеки.