24 Канал проаналізував, що відомо про Sea Baby, чому саме так назвали, які характеристики має та яку загрозу несе для російських кораблів у Чорному морі.

До теми Кіберпанк і війна дронів у небі, морі та на землі: як безпілотники стали визначальними на фронті

Зухвала атака морськими дронами – у Росії знову немає відповіді

17 липня Україна передала черговий привіт російським окупантам, здійснивши вдалу та абсолютно зухвалу атаку на Керченський міст. Репутації Путіна та його режиму було завдано чергового удару і він знову показав усю безпорадність окупантів.

Як і восени 2022 року, у Росії не знайшлося протидії та відповіді, тому вже традиційно для себе загарбники ухвалили рішення "терпіти".

Що вони й продемонстрували незабаром – коли спостерігали за атакою того самого невідомого їм пристрою на великий десантний корабель "Оленегорський горняк" і підсанкційний танкер Sig.

А потім повторили цей досвід завдяки відео атаки від першої особи, що швидко стало хітом у мережі.



Над розробкою дронів і їхнім виготовленням працює СБУ / фото СБУ

СБУ застосовує дрони разом із Військово-морськими силами ЗСУ. Нова українська атака на, мабуть, один із найбільш об'єктів у світі спричинила сплеск багатьох питань, головними з яким були "як" і "чим".

Самі росіяни писали, що нібито їхню окупантську гордість зганьбили перероблені цивільні гідроцикли. Пізніше ЗМІ писали про надводний дрон "Магура".

"Малюк" від СБУ

У серпні очільник СБУ Василь Малюк нарешті все пояснив. Він відкрився журналістам CNN і розповів, що ефектні вибухи у Керченський протоці – справа рук української розробки надводного дрону Sea Baby.

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Пан Малюк показав американським журналістам кадри бойової роботи по Керченському мосту (завдяки їм відомо, що пошкоджено було не лише автомобільну, але й залізничну частину) та особливо підкреслив, що безпілотний катер – це розробка саме СБУ.

Власне, кумедна гра слів, а Sea Baby з англійської перекладається саме як "Морський малюк", не залишає в цьому сумнівів.

Кадри атаки на ворожі кораблі: дивіться відео

Підтверджені операції Sea Baby

атака на Керченський міст (17 липня 2023 року) – катер ніс заряди у 850 кілограмів вибухівки ,

катер ніс заряди у , фактичне знищення ВДК "Оленегорський горняк" в акваторії Новоросійська (4 серпня 2023 року) – катер ніс заряди у 450 кілограмів вибухівки ,

катер ніс заряди у , атака на танкер Sig у Керченській протоці (5 серпня 2023 року) – катер ніс заряди у 450 кілограмів вибухівки.

Важливо! Західні партнери України наразі не беруть участі в проведенні таких спецоперацій у Чорному морі, але активно переймають досвід СБУ. Ще б пак, адже маємо унікальну ситуацію.



Україна нині фактично не має власного флоту, але вітчизняні безпілотні надводні апарати фактично закрили в прибережних бухтах все ще потужну російську Чорноморську флотилію. Цей статус морське угруповання окупантів у Чорному морі набуло після втрати флагмана Чорноморського флоту Росії – крейсера "Москва".

До теми СБУ показала тренування дронів "Морський малюк", які атакували Кримський міст: ексклюзивні відео

Завдяки ексклюзиву CNN та пізнішому відео тренування дрона, що опублікував 24 Канал, світ дізнався про нову українську зброю та жалюгідну безпорадність росіян, а фахівці отримали нарешті деякі конкретні відомості щодо Sea Baby та її характеристики. Проте, звісно ж не всі.

СБУ показала, як дрони Sea baby готуються атакувати Кримський міст та кораблі окупантів: дивіться відео 24 Каналу

Дані про Sea Baby засекречені, проте, відомо, що "Морський малюк" має вищі показники за вже згадану і більш знану "Магуру".

Magura V5 – відомі характеристики

Довжина: 5,5 метра,

Ширина: 1,5 метра,

Висота над ватерлінією: 0,5 метра,

Швидкість: крейсерська 22 морських вузли, максимальна — 42 вузли,

Дальність: 450 морських миль (приблизно 833 кілометри),

Вантажопідйомність: 320 кілограмів,

Зв'язок: бездротові мережі з ретранслятором (mesh-радіо) чи супутниковий зв'язок.



Надводний дрон Магура / фото SPECTECHNOEXPORT

Крім того, дрон ще проходить випробування (фактично – розвідку боєм), а тому дані можуть бути змінені, інженери можуть щось переробити, щоб покращити потрібні їм характеристики для оптимальної роботи.

Sea Baby представлені у кількох варіаціях – більшій і меншій. Це видно з фото, наданих СБУ, там представлені 5 апаратів різних розмірів. Можливо, це саме варіанти на 850 і 450 кілограмів навантаження.

Sea Baby – відомі характеристики

розробка – СБУ та українські цивільні інженери та айтівці,

СБУ та українські цивільні інженери та айтівці, час розробки – 2022 – 2023 роки,

2022 – 2023 роки, виробництво – Україна (підземний завод),

Україна (підземний завод), корисне навантаження – 850 кілограмів (є варіант з 450 кілограмами),

850 кілограмів (є варіант з 450 кілограмами), керування – за допомогою супутникового зв'язку.



Дрон, що використовувався для удару по мосту, став результатом багатомісячних розробок / фото СБУ

Тим часом глава СБУ обіцяє, що темпи застосування "Морських малюків" у Чорному морі однозначно будуть зростати.

Ми працюємо над низкою нових цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря. Обіцяю, буде вражаюче, особливо для наших ворогів,

– Василь Малюк обіцяє окупантам веселе життя.