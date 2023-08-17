Керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк розповіла 24 Каналу, чого очікувати від унікальних українських дронів. Зазначимо, СБУ надала фото і відео із тренувань дронів "Морський малюк", якими атакували Кримський міст.

Читайте також СБУ добре розуміється на "тролінгу" Росії, – політолог про розробку "Морського малюка"

"Треба розуміти, що малюки це те з чого виростає майбутнє покоління і майбутня перемога. Тому починаємо з "Малюків", а далі буде", – мовила Гуменюк.

Гуменюк зробила прогноз для Кримського мосту на осінь: дивіться відео

Діагноз сформований

"Бавовна" на Кримському мосту стає системним явищем. Крім того, російським загарбникам треба готуватися до того, що скоро ця незаконно побудована споруда піде на дно Чорного моря.

"Кримський міст дійсно хворий і не тільки анамнез, а й діагноз у нього вже сформовані. Він зайвий і це головне. Те, що симптоматика буде погіршуватися у зв'язку з наближенням осені, зокрема, це абсолютно об'єктивно, тому що погодні умови будуть несприятливі. Кримський міст боїться не тільки того "шторму", який може прилетіти, а того, що може просто вирувати у морі", – зазначила керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь".

Важливо! Згідно з українським законодавством та нормами міжнародного права Кримський міст цілком законна ціль. Західні партнери не беруть участі у таких операціях, хоча стежать за ними і переймають досвід.

Що відомо про українські дрони SeaBaby