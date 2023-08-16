Український політолог Тарас Загородній прокоментував сюжет телеканалу. На його думку, СБУ стала генератором нових військових і технічних ідей.

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Атаки морських дронів кардинально змінили ситуацію на Чорному морі

Як зазначив політолог, СБУ переносить війну на територію Росії, що є дуже важливою подією. Кожен росіянин має відчувати, що війна триває не "десь там", а вона вже поряд із ним.

Зверніть увагу! Українські морські дрони – це невеликі, швидкісні та високоманеврені дистанційно пілотовані судна, що містять на борту бойову частину, яка детонує при ударі з ворожим кораблем. (Інформація з відкритих джерел)

Щобільше, атаки українських морських дронів кардинально змінили ситуацію на Чорному морі. Відтепер Росія, яка вважала себе господаркою там, не може контролювати ситуацію.

До цієї розробки не мають відношення жодні приватні компанії. Крім того, Служба Василя Малюка добре розуміється на "тролінгу". За ініціативи співробітників СБУ морський дрон назвали "Морський малюк" (Sea baby),

– підкреслив Загородній.

Політичний експерт наводить одну з цитат сюжету CNN: "Українська винахідливість знову і знову перемагає неповороткого російського Голіафа". Він наголошує, що давненько таких оцінок України не звучало у західних ЗМІ, тим більше від CNN.

До слова, раніше голова СБУ Василь Малюк розповів каналу CNN невідомі до того подробиці розробки та застосування морських дронів. Завдяки швидкісним та високоманевреним суднам Служба безпеки України провела низку успішних атак.

Зокрема вдалося уразити Кримський міст, великий десантний корабель в Новоросійській бухті та нафтовий танкер в українських водах біля Керченської протоки. Щобільше, Василь Малюк анонсував розробку низки нових цікавих операцій, у тому числі в акваторії Чорного моря.