Усі ми пам'ятаємо, як на початку серпня морські дрони атакували російський десантник "Оленогорський горняк". У середу, 16 серпня, речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону констатував, що, зокрема, цей удар змусив Росію ретельніше слідкувати за своїми кораблями, – інформує 24 Канал.

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Реакція Росії на атаки морських дронів

Очевидно, Чорноморський флот ворожої держави все частіше буде під прицілом. Якщо окупантам це не подобається, вони прекрасно знають, що робити – забратися геть з наших територій та морського простору.

Що стосується наслідків (атаки морських дронів – 24 Канал). Так, в результаті цих подій вони стали триматися якомога далі від основної своєї морської бази. Нагадую, що в Чорному морі Севастополь є основною морською базою Чорноморського флоту і друга база – це Новоросійськ,

– наголосив Плетенчук.

Окрім того, спікер ВМС України зазначив, що російські кораблі намагаються не відпливати далеко від берегів, що входять до території Росію, яку офіційно визнають у світі. Тобто йдеться про північно-східний берег Чорного моря.

Тому так. Це впливає (удари морських дронів по російському флоту – 24 Канал). Зайвий раз вони не виходять в ті ділянки моря, адже можуть отримати якісь пошкодження. І це помітно.

Підбиття корабля "Оленогорський горняк"