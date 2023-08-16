Фото і відео надали джерела 24 Каналу в СБУ. Морські дрони розробляє і виготовляє колектив СБУ, якому допомагають цивільні інженери та айтішники. Процес відбувається на одному з підземних виробництв на території України – якомога далі від ворожих очей.

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Що відомо про дрони

"Морський малюк" (Sea Baby) розробляли багато місяців, розпочали одразу після вторгнення Росії в Україну.

Надводні дрони – це унікальний винахід Служби безпеки України. Жодна з приватних компаній не має до цього відношення. За допомогою цих безпілотників ми нещодавно здійснили успішне ураження Кримського мосту, великого десантного корабля "Оленегорський горняк" і танкера SIG,

– заявив голова СБУ Василь Малюк.

Спецслужба надала журналістам CNN відеозаписи з камер спостереження. На них добре видно момент падіння безпілотника на автомобільну частину Кримського мосту.

Липнева атака безпілотників стала можливою завдяки багатомісячній підготовці спільної операції з українськими ВМС. Її очолили голова СБУ Василь Малюк і адмірал Військово-Морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа.

Бойова частина дронів – 850 кілограмів. Щоб уразити десантний корабель "Оленегорський горняк" і танкер SIG, використали два окремі надводні дрони, в кожному з яких було по 450 кілограмів бойової частини.