Фото і відео надали джерела 24 Каналу в СБУ. Морські дрони розробляє і виготовляє колектив СБУ, якому допомагають цивільні інженери та айтішники. Процес відбувається на одному з підземних виробництв на території України – якомога далі від ворожих очей.
Дивіться також Атакував "Морський малюк": CNN оприлюднила ексклюзивні кадри атаки СБУ на Кримський міст
Ексклюзивні кадри важливої розробки
Як тренуються дрони "Морський малюк": дивіться відео
Що відомо про дрони
Надводні дрони – це унікальний винахід Служби безпеки України. Жодна з приватних компаній не має до цього відношення. За допомогою цих безпілотників ми нещодавно здійснили успішне ураження Кримського мосту, великого десантного корабля "Оленегорський горняк" і танкера SIG,
– заявив голова СБУ Василь Малюк.
Глава СБУ наголошує: усі уражені спецслужбою цілі – цілком законні відповідно до українського законодавства і норм міжнародного права. У відомстві анонсують "нові цікаві операції". Кажуть, що буде захопливо, особливо для ворогів.
Читайте також: Вперше опубліковані детальні фото дрона-камікадзе, який міг атакувати Москву
Інші спецоперації СБУ
12 серпня довгі руки наших спецслужб дотягнулися до окупованої Євпаторії. 17 дронів атакували логістичну базу російських військ неподалік цього міста. Військова контррозвідка СБУ потужно відпрацювала по наметовому містечку окупантів, стоянках автомобільної техніки та паливозаправниках. Росіяни намагалися збити безпілотники, проте тривогу не оголосили.