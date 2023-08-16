Фото и видео предоставили источники 24 Канала в СБУ. Морские дроны разрабатывает и производит коллектив СБУ, которому помогают гражданские инженеры и айтишники. Процесс происходит на одном из подземных производств на территории Украины – как можно дальше от глаз врага.
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Эксклюзивные кадры важной разработки
Как тренируются дроны "Морской малыш": смотрите видео
Что известно о дронах
Надводные дроны – это уникальное изобретение Службы безопасности Украины. Ни одна из частных компаний не имеет к этому отношения. С помощью этих беспилотников мы недавно произвели успешное поражение Крымского моста, большого десантного корабля "Оленегорский горняк" и танкера SIG,
– заявил глава СБУ Василий Малюк.
Глава СБУ отмечает: все пораженные спецслужбой цели – вполне законны в соответствии с украинским законодательством и нормами международного права. В ведомстве анонсируют "новые интересные операции". Говорят, что будет увлекательно, особенно для врагов.
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