Взрывы, раздававшиеся во временно оккупированном Крыму в ночь на 12 августа, были спецоперацией Службы безопасности Украины. Об этом 24 Каналу рассказали источники в СБУ.
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Подробности взрывов в Крыму
Как рассказали наши источники, СБУ и организовала те "хлопки". 17 дронов атаковали логистическую базу российских войск недалеко от Евпатории. Военная контрразведка СБУ мощно отработала по палаточному городку оккупантов, стоянкам автомобильной техники и топливозаправщикам.
В настоящее время устанавливается точный масштаб повреждений. Предварительно россияне потеряли десятки солдат убитыми и ранеными. Также в результате "хлопков" повреждено множество вражеской техники.
Что известно о базе россиян у Евпатории
Напомним, ранее соцсети писали о "хлопках" в районе поселка Новоозерное. Так, телеграм-канал "Крымский ветер" цитировал очевидцев и выкладывал сделанные свидетелями кадры. Местные жители слышали, как летали дроны и работала ПВО российских оккупантов.
У Новоозерного российские захватчики развернули базу перед началом полномасштабного вторжения их страны-агрессорки в Украину. На временно оккупированной территории россияне создали 943 Центр обеспечения мобилизационного развертывания и разместили немало техники.
На кадрах можно услышать беспилотники и взрывы, а также увидеть, как российские военные пытаются сбить дроны. Осторожно, на видео может быть нецензурная лексика на русском!
Возле Новоозерного раздавались мощные взрывы: видео из соцсетей
Атака СБУ на базу российских оккупантов: видео из соцсетей
Наши спецслужбы устроили оккупантам "хлопок": видео из соцсетей
В районе Евпатории было громко: видео из соцсетей
Еще кадры атаки на базу оккупантов: видео из соцсетей
Регулярные "хлопки" в Крыму не дает покоя оккупантам
- На территории временно оккупированного полуострова и вокруг него постоянно что-то взрывается. Недавно снова было громко возле незаконно построенного Крымского моста.
- После этих взрывов над переправой появились столбы дыма. Украинские интернет-пользователи отреагировали на этот "дымовой занавес" разнообразными шутками и мемами.
- Также после этих "хлопков" в соцсетях появились кадры работы вражеской ПВО. Очевидцы также опубликовали в интернете местоположение российской техники.