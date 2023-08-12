Российскую установку, очевидно предназначенную сбивать воздушные цели, заметили на горе Митридат. Именно оттуда были пуски ракет во время атаки на Крымский мост, пишет 24 Канал.

Смотрите также На Крымском мосту – опять неспокойно: все, что известно о взрывах 12 августа

Оккупационные власти жалуются на слив данных о ПВО

Гора Митридат расположена на холме в оккупированной Керчи. С нее довольно хорошо просматривается Крымский мост.

Работа вражеской ПВО в Крыму: смотрите видео

Показываем на карте, где расположена гора Митридат

Активист Сергей Стерненко также распространил фото работы вражеской ПВО из другого места. Кто именно фиксирует работу российской ПВО – сложно сказать. Однако эта работа точно поможет наносить новые удары по военным объектам оккупантов.



В Крыму показывают, где размещена их ПВО / Фото с телеграммы Сергея Стерненко

Советник так называемого "главы" оккупированному Крыму Олег Крючков уже жалуется, мол, для чего в сети публикуют работу ПВО. Крючков жалуется, что это помогает противнику наносить прицельные удары.

Пропагандисты пишут, что в Крыму уже задержали мужчину, который снял на видео работу ПВО.

На Крымском мосту "хлопок": что известно