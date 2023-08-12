Российскую установку, очевидно предназначенную сбивать воздушные цели, заметили на горе Митридат. Именно оттуда были пуски ракет во время атаки на Крымский мост, пишет 24 Канал.
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Оккупационные власти жалуются на слив данных о ПВО
Гора Митридат расположена на холме в оккупированной Керчи. С нее довольно хорошо просматривается Крымский мост.
Работа вражеской ПВО в Крыму: смотрите видео
Показываем на карте, где расположена гора Митридат
Активист Сергей Стерненко также распространил фото работы вражеской ПВО из другого места. Кто именно фиксирует работу российской ПВО – сложно сказать. Однако эта работа точно поможет наносить новые удары по военным объектам оккупантов.
В Крыму показывают, где размещена их ПВО / Фото с телеграммы Сергея Стерненко
Советник так называемого "главы" оккупированному Крыму Олег Крючков уже жалуется, мол, для чего в сети публикуют работу ПВО. Крючков жалуется, что это помогает противнику наносить прицельные удары.
Пропагандисты пишут, что в Крыму уже задержали мужчину, который снял на видео работу ПВО.
На Крымском мосту "хлопок": что известно
- Около обеда в районе Керчи, в частности у Крымского моста, раздалось несколько громких взрывов. На опубликованных в сети фото и видео виден как белый дым, так и серый в районе Крымского моста, который россияне перекрыли.
- Традиционно Россия заявила якобы об "успешной" работе ПВО. Российское минобороны фанатазирует о сбитии якобы ракеты С-200. Также Кремль уже угрожает нанести удар по Украине.
- Через некоторое время в районе Крымского моста снова раздавались громкие взрывы и оккупанты в очередной раз заявили якобы о работе ПВО. Интересно, что густой дым в районе Крымского моста россияне объясняют "дымовым занавесом".