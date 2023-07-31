Фото дронов, которые, скорее всего, применили для атаки по Москве 30 июля, выложили в сеть. На них есть надписи, оставленные волонтерами.

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Что рассказали волонтеры

Они обратились к жителям Москвы.

Москвичи! Содрогайтесь от сирен. Ходите в бомбоубежища. Наблюдайте за тем, как прилетает в стратегические объекты. Не спите от работы ПВО. Ходите на похороны близких. А параллельно не уставайте искать ответ на вопрос: "За что?!"

– призвали Притула и Стерненко.

Также Притула и Стерненко "поиграли в города", назвав Кингисепп, Пермь, Москву и Архангельск. Но указали, что до Архангельска (это север России, город на Белом море) БПЛА пока не долетит. Перечисленные города могут указывать на вероятную дальность полетов дрона – от 450 до 1400 км.

Волонтеры Сергей Притула и Сергей Стерненко "играют в города": смотрите видео

На фото, которые выложили волонтеры, видно три беспилотника. Сергей Притула указывал, что это – результат донатов. Однако в Defence привели фотографии, где на похожие дроны собирал блогер Игорь Лаченков, а также указали, что БПЛА были представлены 25 июля в Киеве на форуме к годовщине проекта "Армия дронов".

Фотографии дронов-камикадзе / Соцсети Сергея Притулы, Сергея Стерненко, фото Defence Express

Что известно о дроне

У него нет официального названия и не известно, кто его производит. Неофициально беспилотник называют "Бобер".

БПЛА имеет несколько преимуществ:

аэродинамическое решение "утка" (позволяет не тратить подъемную силу на балансировку дрона, поэтому он может эффективно изменять высоту, чтобы пройти зону ПВО или изменить цель);

для его запуска используется взлетно-посадочная полоса (а не катапульта или ракетный ускоритель);

карбоновый корпус, плавные обводы и малый размер затрудняют обнаружение дрона радиолокационными станциями;

дрон может лететь и без спутниковой навигации, хоть и не так точно.

Издание "Милитарный" обращает внимание, что "Бобрами" могли атаковать Москву и 24 июля.

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Напомним, в результате атаки на Москву 30 июля неизвестные беспилотники попали в башню "Москва-Сити", где находились офисы трех министерств. От взрывов проснулись жители не только центра российской столицы, но и окрестностей.

Обратите внимание! Украина официально не взяла ответственность за удар. Хотя ранее официальный Киев подчеркивал, что бить по территории России нет смысла, ведь главная задача – освобождение оккупированных территорий.