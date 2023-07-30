Утро у москвичей началось не с кофе, а с очередного "хлопка". Все, что известно об атаке неизвестных БПЛА в Москве – передает 24 Канал.

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Российскую столицу всколыхнули мощные взрывы

Взрывы в российской столице раздались около 03:00. В сети сообщалось, что под атакой оказался бизнес-центр "Москва-Сити". Согласно имеющейся информации, прилет произошел в одну из башен.

Российские СМИ сообщали, что после "хлопка" пришлось эвакуировать всех людей из башни "Москва-Сити". Взрыв был настолько мощным, что разбудил жителей соседних домов. В них, в частности, тряслись стены и сработала пожарная сигнализация. Кроме того, на улице можно увидеть выбитые окна. К слову, один из свидетелей зафиксировал на видео момент прилета в бизнес-центр.

Беспилотник попал в башню: смотрите видео

Взрывы были такой силы, что от "хлопка" проснулись не только в центре Москвы, но и в окрестностях. В частности, прилет слышали в Одинцово и Красногорске.

Мощные взрывы разбудили москвичей: смотрите видео

Взрывы зафиксировали камеры наблюдения: смотрите видео

Минобороны России прокомментировало атаку

Российское минобороны традиционно рассказало басни о "подавлении атаки вражеских беспилотников". Однако последствия разрушения и паника москвичей говорят об обратном.

В минобороны же заявили, что Москву атаковали 3 БПЛА – один сбили, а другие – заглушили средствами радиоэлектронной борьбы. А вот попали неизвестные летательные аппараты, согласно заявлению российского минобороны, потому, что были "подавлены".

Один БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два подавлены средствами РЭБ и, потеряв управление, упали на территории комплекса нежилых построек "Москва-Сити",

– оправдались в минобороны.

Атаку на "Москва-Сити" прокомментировал и мэр столицы Сергей Собянин. Он традиционно обвинил в атаке Украину. Также, по его словам, удар беспилотниками "не нанес значительного ущерба".

"Сегодня ночью (30 июля – 24 Канал) украинские беспилотники совершили атаку. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях "Сити". Жертв и пострадавших нет", – отчитался кремлевский прихвостень.

На опубликованных кадрах в сети видно, что на башнях "Москва-Сити" вылетели окна. Вероятная площадь разрушений – 40 квадратных метров.

Последствия разрушений башни "Москва-Сити" / Фото с росСМИ

Больше кадров последствий "хлопка": смотрите видео

Из-за атаки ограничили работу аэропорта и перекрыли движение

Прихвостни русского диктатора противоречат своим заявлениям. Пока российское минобороны и Собянин рассказывают басни о "незначительных разрушениях", оккупанты ограничивают работу аэропортов.

Пропагандисты в сети сообщали, что в Московской воздушной зоне после взрывов были введены временные ограничения на пребывание в воздухе любых воздушных судов. В частности, закрыли и московский аэропорт "Внуково" – все рейсы оттуда переправлялись на другие аэропорты.

Из-за "хлопка" начали задерживать часть рейсов. Впоследствии во "Внуково" вообще заявили, что рейсы принимать не будут. Правда, через некоторое время аэропорт якобы возобновил работу.

В соцсетях сообщают, что к утру 30 июля в Москве также перекрыли движение по Тестовской улице, где расположены башни "Москва-Сити". Как долго транспорт и людей не будут пускать к месту атаки – неизвестно.

Под атакой оказались российские министерства

В бизнес-центре "Москва-Сити", оказывается, находились офисы трех российских министерств:

минэкономразвития,

минпромторг,

минцифры.

О расположении офисов министерств в "Москва-Сити" говорят кадры, которые очевидцы обнародовали в сети. На них зафиксирована документация минкомсвязи страны-агрессора.

Документы, нашедшие вблизи места взрыва / Фото из соцсетей

Документацию из "Москва-Сити" показали в сети: смотрите видео

Другим подтверждением являются открытые данные в сети. Согласно им, в 2019 году в башне бизнес-центра разместились три российских министерства, перечисленных выше. Кроме того, в "Москва-Сити" были также подчинены им службы.

Как реагируют на взрывы россияне

Сетью уже распространяются кадры комментариев россиян об атаке на бизнес-центр. Так, один из москвичей, который, очевидно, живет поблизости с местом атаки, рассказал, что взрывы были очень мощными.

Конечно, сразу, как раздался взрыв, мы побежали к окну. Здесь вокруг столько было дыма. Сейчас там стоят скорые, весь район окружили,

– рассказал москвич об атаке.

Россиянин делится впечатлениями об атаке: смотрите видео

Другой свидетель атаки несколько более эмоционально рассказал о попадании БПЛА. Можно предположить, что он работал вблизи места атаки, ведь он "увидел беспилотник" и момент попадания. По словам мужчины, он изрядно испугался и сразу упал на землю.

Россиянин рассказал об атаке БПЛА: смотрите видео